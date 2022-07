Les 175 ans de l'église Saint-Paul de Cumberland Mills célébrés en fin de semaine

Les membres de la Corporation de la conservation du patrimoine de Saint-Simon-les-Mines ainsi que la municipalité de Saint-Simon-les-Mines invitent la population à participer aux activités du 175e anniversaire de l’église Saint-Paul de Cumberland Mills ce samedi et dimanche 2 et 3 juillet.

Cette année coïncide également avec le 200e anniversaire de l’arrivée des premiers colons anglais ainsi que le 30e anniversaire de la fondation de la Corporation.

L’église Saint-Paul de Cumberland, de style gothique, fût construite en 1847 avec des pierres de champs noyées dans le mortier. Cité monument historique, ce joyau patrimonial est situé sur la colline surplombant le Jardin Harbottle et le Manoir Taylor.

Voici l'horaire détaillé des deux journées de célébration:

Samedi 2 juillet (sur le site de l’Église au 516, route Taylor)

10 h 30

Accueil sur le site du jardin Harbottle des invités protocolaires et des médias

11 h

Visite guidée pour les invités qui se rendent à l'église Saint-Paul de Cumberland.

11 h 45

Activités protocolaires dans l'Église avec les dignitaires et les médias

12 h 15

Dévoilement des costumes et du logo des Fêtes du 175e anniversaire, levée des drapeaux, présentation des prix reçus à ce jour, présentation de la programmation 2022 et soulignement du 30e anniversaire de la Corporation du Patrimoine

12 h 45

Garden Party dans les jardins avec couples en costumes d'époque. Les citoyens de Saint-Simon-les-Mines et du secteur Cumberland sont invités à apporter leur lunch pour pique-niquer dans le jardin.

14 h à 16 h

Visites guidées gratuites pour les citoyens de Saint-Simon-les-Mines et du secteur Cumberland.

16 h

Fin de l'activité du samedi à Cumberland

18 h à 23 h

C'est la Fête au cœur du village (pavillon près de l'église ou salle municipale selon la météo) qui accueillera la Famille Aucoin avec sa musique et son animation en danse traditionnelle : violon, accordéon, piano et call, le tout sous une ambiance festive en compagnie de ces musiciens rassembleurs.

Sur place, il y aura un camion-bouffe ainsi qu'un service de bar.

Dimanche 3 juillet (site de l’Église au 516, route Taylor)

10 h

Ouverture du site du jardin et de l’église de Cumberland avec musique

11 h

Messe anglicane célébrée par le Révérend canon Giuseppe Gagliano, du diocèse anglican de Québec, avec chants et piano. Au nombre des invités, on retrouvera les membres du c.a de la Corporation et du conseil municipal de Saint-Simon-les-Mines; les bénévoles de la Féerie, du jardin, des dimanches musicaux et du ménage; Gordon Pozer et les membres des familles Wintle, Laweryson, Miller et Taylor.

12 h 10

Pique-nique dans les jardins pour ceux et celles qui auront apportés leur lunch

13 h 30 à 16 h

Visites guidées du site et rencontre pour photos avec les couples en costumes d'époque dans les jardins

16 h

Fin des célébrations

La gratuité de cette activité est rendue possible grâce à une aide financière de la MRC Beauce-Sartigan réalisée dans le cadre de l’Entente de développement culturel conclue avec le gouvernement du Québec et au soutien financier de la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines.