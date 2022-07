C'est le temps des inscriptions pour La Belle Tournée

C’est le temps de s’inscrire, que ce soit comme artiste. artisan ou comme « arrêt incitatif » pour les commerçants agroalimentaires, en vue de La Belle Tournée organisée par Artistes et Artisans de Beauce (AAB).

L'événement aura lieu du 30 septembre au 2 octobre prochain dans le cadre des Journées de la culture 2022.

La Belle Tournée - Circuit des arts de la Beauce est un parcours au sein duquel les artistes et artisans de la région accueillent les visiteurs dans leurs ateliers afin de leur faire découvrir leurs univers créatifs. « La Belle Tournée c'est tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur leur façon de faire et de créer! C'est la promesse d'un weekend inoubliable avec les artistes et les artisans de la Beauce », affirme avec enthousiasme Julie Roy, coordonnatrice de l’événement.

En 2021, la 11e édition s’est déroulée en version hybride en raison de la pandémie, mais l'événement en force avec la formule traditionnelle i.e. que les visites se feront intégralement dans les ateliers.

De plus, pour soutenir les jeunes artistes de la région et dans un souci d’être plus inclusifs, l'AAB offre cette année la possibilité aux artistes amateurs, qui n’ont pas nécessairement d’atelier pour accueillir les visiteurs, la possibilité de participer en s’installant dans l’un des trois points de rassemblement qui seront situés dans chacune des MRC de la Beauce. Les endroits précis restent à déterminer.

Les inscriptions peuvent se faire à partir du site web de La Belle Tournée. La date limite est le 21 juillet.

Soutien financier aux artistes

Dans un désir de soutenir le travail des artistes et de favoriser la voie de la professionnalisation au sein des membres de l'AAB, les participants n’auront pas à débourser de frais d’inscriptions, et des cachets seront remis selon le statut de l’artiste ou de l’artisan, soit amateur, de la relève ou en voie de professionnalisation et professionnel. Les détails sur les cachets sont disponibles sur le site web (labelletournée.ca) dans la section Modalités de participation.

Afin d’assurer la pertinence du contenu présenté et de respecter les budgets dédiés à l’événement, un processus de sélection sera mis en place via un appel de dossier et chacune des propositions sera étudiée par un comité. Seule exception, les artistes professionnels qui déposeront une preuve pour valider leur statut seront automatiquement retenus.

Une place aux commerçants agroalimentaires

Tout comme l’an dernier, il sera également possible pour les commerçants agroalimentaires et/ou de restauration de faire partie et de bonifier le circuit en tant qu’arrêt incitatif.

Les visiteurs seront donc invités à faire de petites pauses gourmandes entre les ateliers en plus de découvrir une offre de produits et de services locaux! Ces partenariats permettent non seulement d’augmenter la visibilité de l’événement, mais les commerces participants en bénéficient aussi grandement avant et pendant la tenue de l’événement. Tous les détails sont disponibles encore une fois sur le site web.

Rappelons que le projet de La Belle Tournée est notamment réalisé grâce à une aide financière provenant du Fonds d’appui au rayonnement des régions du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.