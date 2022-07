Les Méchants shows promettent deux soupers-spectacles sortant de l’ordinaire au Baril Grill

En effet, on retourne dans les années ’60 et ’70 avec la formation « Retrospeck », très connue dans la région avec son répertoire yé-yé et franco-pop. C’est ce vendredi le 8 juillet 2022 que se produira la formation beauceronne dès 19 h. Les portes ouvriront à 17 h 30 pour vous permettre de déguster notre très appétissant buffet chinois.

Les Beatles à l’honneur le samedi 16 juillet!



Et oui! Le groupe « Replay », formation montréalaise, offrira la meilleure rétrospective du célèbre groupe britannique de 1964 à 1970. Costumes, instruments et visuel parfaits représentant le meilleur de cette époque où les Beatles ont dominé les palmarès musicaux de la planète; vous croirez faire un réel retour en arrière ! Venez revivre la Beatlemania au son de tous les hits que tous et toutes connaissent et savent chanter! Pressez vous de réserver vos places car déjà, on parle de soirées qui afficheront « complet ».

Défi relevé

Les Méchants show, ont, depuis avril dernier, présenté de très bons spectacles qui ont fait le bonheur des gens nostalgiques de cette époque où les salles de danse se remplissaient d’amateurs de musique « live » et désireux de vivre des soirées qui font du bien, en bonne compagnie, tout en prenant un bon repas et dégustant leurs consommations préférées. Les commentaires sont unanimes : l’ambiance, le son, l’éclairage et la qualité de la nourriture sont les ingrédients parfaits pour une soirée réussie.

Pause estivale

Le spectacle de « Replay », considéré comme étant la meilleure revue Beatles au Canada, sera le dernier avant une courte pause estivale. Les soupers-spectacles reprendront en septembre 2022 au Baril Grill.

Comment réserver?

Les gens désirant participer aux soupers-spectacles doivent réserver leur table au barilgrill.com, dans l’onglet « soupers-spectacles », sur la page Facebook du Baril Grill ou en téléphonant au 418 228-4488. Les soupers-spectacles débutent à 17 h 30, mais ceux qui veulent assister au spectacle seulement sont invités à réserver pour 19 h.

À PROPOS DE NOUS

Depuis 2021, Les Méchants shows présentent des spectacles professionnels multidisciplinaires principalement dans deux lieux de diffusion, soit la salle de la brasserie le Baril Grill et le Bar spectacle le 4000 à Ville de Saint-Georges. L’organisme prévoit présenter 40 spectacles par saison artistique.

Les Méchants shows peuvent offrir une programmation variée et faire découvrir des nouveaux talents. Sa mission : promouvoir les artistes musicaux et présenter des artistes émergents en région et ainsi faire profiter à la population, une vie musicale diversifiée et dans une formule unique de souper-spectacle. Également, les organismes locaux peuvent bénéficier des services souper-spectacle pour organiser des soupers bénéfices.