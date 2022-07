Appel photo : le ciel en vedette

L’été le ciel change au gré de son humeur. On peut admirer les plus beaux couchers de soleil ou encore de gros nuages blancs qui ont l’air de boules de ouate. De plus, les orages et les tempêtes font partie de la saison estivale.

Alors l’équipe d’EnBeauce.com vous demande de partager pour le plaisir des yeux vos plus belles photos de ciel.

Envoyez-nous vos photos!

Nous publierons vos images au courant des jours à venir. Nous en ferrons une galerie pour tous les amateurs de photographie. Faites-nous parvenir vos clichés :

— En cliquant sur ce lien et remplir le formulaire

— Par courriel à l’adresse [email protected]

Privilégiez le formulaire!