Retour des spectacles au piano urbain de Saint-Georges

La population de Saint-Georges pourra venir profiter de quatre spectacles gratuits au piano urbain qui se trouve sous la rotonde des passerelles de l'Île Pozer.

Cette programmation s’ajoute aux soirées musicales libres qui s’improvisent tous les soirs au piano, rassemblant quotidiennement plusieurs dizaines de personnes.

28 juillet | Lancement de l’album Faut qu’ça s’fasse de Luc et Marie-Jo

Luc et Marie-Jo briseront la glace le jeudi 28 juillet prochain à 19 h et célébreront le lancement de leur tout nouvel album. Comme c’est à l’inauguration du piano urbain en 2016 que Luc et MarieJo se sont rencontrés, c’était pour eux l’endroit de prédilection pour y faire le lancement officiel de leur nouvel album Faut qu’ça s’fasse. Toujours aussi « heureux, amoureux, et contagieux », ils sauront vous faire chanter et danser sur les rythmes de leurs chansons originales, ainsi que sur les reprises les plus en demande de leur répertoire.

18 août | Soirée Musique de film avec le groupe Between Us

Le 18 août sera l’occasion pour les spectateurs de découvrir l’art de la musique de film. La soirée sera réalisée et animée par le Beauceron Samuel Pomerleau, dont le métier est de composer et réaliser des arrangements de musique de film.

Avec son groupe Between us, il interprétera de nombreux morceaux qu’il coordonnera avec les extraits vidéo des films associés, ce qui permettra à l’assistance d’apprécier toutes les nuances, les émotions, les sous-entendus, etc. que peut introduire la musique dans une scène cinématographique. Il démystifiera également, à l’aide d’exemples musicaux concrets, les différents types de trames sonores que l’on peut retrouver dans les films : bande originale classique ou populaire, compilation de morceaux existants, enregistrements en direct, musique de catalogue, etc. Voici quelques exemples de chansons et d’extraits qui seront joués lors de cette soirée : Can you feel the love tonight (Le roi lion), Grease medley (Grease), I don’t want to miss à thing (Armageddon), Je suis là, me voilà (Spirit), Le boys blues band (Les boys), My heart will go on (Titanic), etc.

La soirée musique de film débutera à 20 h, mais sera précédée d’un spectacle de la Beauceronne Émilie Poulin en ouverture.

Ce spectacle est présenté grâce à une subvention obtenue en vertu de l’Entente de développement culturel conclue entre la MRC de Beauce-Sartigan et le gouvernement du Québec.

25 août | Concert à quatre mains avec le Capricio Duo

Pour la soirée du 25 août, c’est une formule de concert à quatre mains que propose le Capricio Duo composée des pianistes Julie Roy et Candide Grondin. Ces duettistes feront vibrer les spectateurs avec leur répertoire varié: musique classique, thèmes de films, chansons françaises, musique latine, etc. Rendez-vous à 19 h, sous la rotonde.

11 septembre | Conte musical Le Coquillage

Pour la toute première fois, la Compagnie du Shack organise un événement spécifiquement destiné aux enfants au piano. Il s’agit d’un conte musical instructif et enchanteur interprété par Liette Remon et Mélanie Demers, deux artistes multi-instrumentistes tout à fait captivantes pour les enfants. Elles seront exceptionnellement accompagnées d’une troisième artiste afin de mettre en valeur le piano urbain, la pianiste Nadia Lebel. L’événement se déroulera le dimanche 11 septembre à 10 h.

Ce spectacle, c’est l’histoire de Yolaine, une protagoniste représentant l’héritage de nos grands-mères. En plus de divertir et d’émerveiller, l’histoire présente aux enfants les effets de la surconsommation tout en rendant hommage aux femmes qui ont tricoté le Québec d’aujourd’hui à la sueur de leur front. Tout au long du spectacle, les enfants découvrent de nombreux instruments hétéroclites: piano, flûtes, vielle à roue, percussions, violon, cornemuse, ukulélé.

