Le Fest’Île Beauceville revient en août prochain

Après deux ans d’absence, le Fest’Île Beauceville Quirion Métal aura lieu sur l’île ronde les 12 et 13 août prochains.

C’est sous le chapiteau Constructions MAR que les festivaliers pourront assister aux prestations de Nick Cloutier, The Barkers band, Les Robineux, Cheese Band, Steven & Steeven, The Cajuns, Sara Dufour et Karma Kameleons.

Grande nouveauté cette année, des tables VIP ont été offertes aux entreprises de la région et elles ont toutes été vendues, et ce, en très peu de temps.

Les billets sont présentement en prévente, au coût de 40$, jusqu’au 10 août. Dès le 12 août, ils seront disponibles à 55$ pour la fin de semaine ou 20$ pour le vendredi et 40$ pour le samedi. L’accès au site est gratuit pour les 12 ans et moins. Pour les billets ou pour connaître la programmation plus en détail, visitez le site Web de l'événement ou encore la page Facebook.

Les partenaires cette année sont Quirion Métal, Produkson, Desjardins, Mix 99.7, Constructions MAR, Centre du VR Saint-Nicolas Montmagny et la Ville de Beauceville.