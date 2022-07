Galerie 7: le ciel en vedette

L’été le ciel change au gré de son humeur. On peut admirer les plus beaux couchers de soleil ou encore de gros nuages blancs qui ont l’air de boules de ouate. De plus, les orages et les tempêtes font partie de la saison estivale.

Alors l’équipe d’EnBeauce.com vous a demandé de partager pour le plaisir des yeux vos plus belles photos de ciel.

Voici la septième et dernière galerie de la thématique. Nos photographes en vedette aujourd'hui: Natacha Bussière, Marc Poulin, Brigitte et Rolland Bouffard.