Les Festivités Western 2022 Saint-Victor terminent en grand

Pour clôturer les 43e Festivités Western de Saint-Victor, plusieurs activités se déroulaient au courant de la fin de semaine.

Samedi, il y avait la populaire compétition de bûcherons et en soirée c'était le chanteur Travis Cormier qui a fait bouger les gens. Le dimanche, mélangeant une fanfare, des calèches et des cavaliers, les petits et grands ont pu profiter de la grande parade dans les rues de la municipalité

C’est à 13 h, après la messe Western, que le traditionnel défilé a eu lieu.

Notre photojournaliste était sur place pour prendre en images les différents évènements de la fin de semaine. Voyez notre vidéo et nos images!