Les 43e Festivées Western de Saint-Victor battent leur plein

Les 43e Festivités Western de Saint-Victor ont débuté ce lundi et se poursuivent jusqu’au 31 juillet. C’est sous le thème On trippe solide! que cet évènement fait son grand retour.

Aujourd’hui, à partir de 13 h, les familles pourront profiter du maquillage, des jeux gonflables et d’adresses, des animateurs et de la mini-ferme. Dès 18 h, le chansonnier JP Pothier animera la scène avant qu’Éric Masson et son band prennent la place à 22 h.

À 20 h, il y a aura le combat de lutte au profit de la NSPW au stade des Bâtisseurs. Au ring Bernard MNJ, les spectateurs pourront admirer les prouesses des cavaliers dans les compétitions d’habiletés dès 13 h.

Le 28,29 et 31 juillet, à 19 h 30, ce sera le tour des professionnels de rodéo de s’affronter.

Le 30 juillet, les spectateurs pourront regarder les compétitions de bûcherons.

La traditionnelle messe western aura lieu le 31 juillet à 10 h 30 à l’église de Saint-Victor. À 13 h, ce sera la grande parade dans les rues du village.

Tout le long de la semaine, plusieurs chanteurs et groupes se présenteront sur la scène : Travis Cormier, Rick Pagano, Route 66, Dan D-Noy, Tony la sauce, Colin Moore, Davi Jalbert, Un hommage à Bob Bissonnette, Les Cajuns, Blue Ridge Band, Marto Napoli, Kevin et sa meute, Éric Masson, Anthony Gaudet, Dark Wiskey, La famille Souci et plusieurs autres.