« Passion Française »: un concert intergénérationnel à la Chapelle Sainte-Anne

L'Ensemble Renouveau se produira à la Chapelle Sainte-Anne du Domaine Taschereau à Sainte-Marie, le samedi 13 août à 19 h 30, avec son concert « Passion française ».

Formé des sopranos Carole-Anne Roussel et Evelyne Larochelle, du violoncelliste Simon Desbiens, de la violoniste Jessy Dubé et du pianiste Bruce Gaulin, l’Ensemble Renouveau présentera ainsi son tout nouveau spectacle. De La Belle et la Bête de Disney à l'opéra Carmen de Bizet, en passant par la comédie musicale Starmania et l’opéra Samson et Dalila de Saint-Saëns, ils convient les spectateurs à un itinéraire musical éclaté gravitant autour la France.

Airs folkloriques, musique populaire et classique, airs d'opéra, musique de film et créations originales: il s'agit d'un spectacle pour toutes les générations.

L'entrée est libre, mais avec contribution volontaire. Pour plus d’informations, visitez la page Facebook ou le site web de l’Ensemble Renouveau.