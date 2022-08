Un spectacle-conférence sur la musique au cinéma présenté par Between Us

Le groupe Between Us présentera un spectacle-conférence ce jeudi 18 août à 20 h au piano urbain de Saint-Georges.

Au programme, des interprétations de musique de film combinées aux extraits vidéo associés.

Seront démystifiés, à l’aide d’exemples musicaux concrets, les différents types de trames sonores que l’on peut retrouver dans les films : bande originale classique ou populaire, compilation de morceaux existants, enregistrements en direct, musique de catalogue, etc.

Parmi les morceaux qui seront joués, il y aura: Can you feel the love tonight (Le roi lion), Grease medley (Grease), I don’t want to miss à thing (Armageddon), Je suis là, me voilà (Spirit), Le boys blues band (Les boys), My heart will go on (Titanic), etc.

La Beauceronne Émilie Poulin réalisera l'ouverture dès 19 h.