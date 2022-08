Un appel d'œuvres pour la campagne de financement de l'AAB

L'organisme Artistes et Artisans de Beauce lance un appel d'œuvres pour une campagne de financement au profit de sa nouvelle offre de services.

Cette initiative fait suite à son assemblée générale annuelle du 16 juin dernier, qui s'est donné la toute nouvelle mission de « faire rayonner les arts en Beauce et soutenir ses créateurs » en plus d’annoncer que des modifications avaient été apportées aux fondements de l’organisation dans un but de pérennisation et de professionnalisation.

L'appel vise a recueillir des œuvres et des objets d'artisanat qui seront mis en vente lors d’une campagne de sociofinancement qui aura lieu en octobre prochain. Cette initiative a pour mandat de promouvoir le travail des artistes et artisans beaucerons ainsi que de permettre à AAB de continuer à contribuer au développement artistique et culturel de la région tout en développant de nouveaux services offerts aux artistes et à la population.

L'offre est ouverte à tous les artistes professionnels ou en voie de professionnalisation qui désirent apporter leur soutien. Il n'est pas nécessaire d'être membre AAB.

Modalités de l'appel

Les œuvres d'arts visuels de toutes accessibilités, les petits objets de création, les produits dérivés ou les créations artisanales sont acceptés.

De plus, il est possible pour un même artiste de soumettre plus d'une œuvre. Toutefois, il est à noter qu’une sélection sera effectuée parmi les œuvres reçues.

Les œuvres sélectionnées pour intégrer la campagne de financement seront offertes en contrepartie aux donateurs selon le montant du don. À noter que lors d'une vente, le prix plancher établi lors de la soumission d'une œuvre sera remis directement à l'artiste, tandis que le surplus généré grâce à la campagne sera remis à AAB.

Les critères d'admissibilité :

● Proposer une œuvre déjà réalisée;

● Établir un prix plancher raisonnable en fonction de l'œuvre proposée;

● Être un artiste professionnel ou en voie de professionnalisation;

● Faire parvenir les éléments demandés avant la date limite.

À fournir:

● Jusqu'à trois (3) images de bonnes qualité de l'œuvre proposée;

● Un document Word comprenant les coordonnées de l’artiste, le titre de l'œuvre, l'année de réalisation, les dimensions, le médium, le prix demandé, une courte description de l'œuvre ainsi que les liens vers site web et/ou réseaux sociaux (s'il y a lieu) pour aider à promouvoir le travail de l’artiste.

Les artistes et artisans intéressés doivent faire parvenir leur dossier par courriel au [email protected] avant le 15 septembre à 23 h 59. Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec la directrice, Nady Larchet, au [email protected] ou par téléphone au 418-222-1021