Artistes et Artisans de Beauce: une toute nouvelle mission

C'est le 16 juin que le conseil d’administration d’Artistes et Artisans de Beauce tenait l’assemblée générale annuelle de ses membres ainsi qu’une assemblée générale spéciale au Centre Culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges.

Lors de cette soirée, des décisions importantes ont été prises en ce qui a trait au futur de l’organisation. Tout d’abord, il s’agit d’une assemblée tout à fait marquante dans l’histoire d’AAB! En effet, plus d’une trentaine de membres se sont réunis autour d’un verre et de quelques bouchées pour discuter des possibilités entourant les activités de l’organisme. À noter que l’AGA n’avait pas eu lieu en présentiel depuis maintenant 3 ans.

Lors de la soirée, une toute nouvelle mission a été adoptée, et ce, à l’unanimité. L’organisme basera dorénavant ses actions à partir de la mission suivante : Faire rayonner les arts en Beauce et soutenir ses créateurs.

Des modifications ont aussi été apportées aux règlements généraux et aux lettres patentes qui permettront une professionnalisation de l'organisme et un meilleur soutien à la communauté culturelle.

Les adhésions membres ont également été révisées afin de répondre plus adéquatement aux besoins de chacune des catégories de membres (arts visuels et métiers d’arts).

De plus, un nouveau conseil d’administration a été élu et de nouveaux visages ont décidé de s’impliquer, au plus grand bonheur de toute l’équipe. Ainsi Julie Morin (vice-présidente), Rocky Lessard (trésorier), Lucie Veilleux (administratrice), Cindy Poulin (administratrice) ainsi que Frédérik Guay (administrateur) accompagneront Claude Gagné à la présidence.

« Je dois dire que j’étais plus qu’heureux que l’assemblée des membres adopte les propositions de modifications à la mission et aux fondements de notre organisation. Tout un travail de réflexion a été fait pour en venir à cette proposition; merci à toute l’équipe et plus spécialement à notre directrice, Nady Larchet. Maintenant, un bel avenir se dessine pour Artistes et Artisans de Beauce avec de beaux défis à relever! », a affirmé le président Gagné, qui assume la fonction depuis 2020.

« L’adoption de ces changements importants pour AAB permettra à l’organisme de se positionner davantage comme un acteur culturel important pour les trois MRC de la Beauce, en plus de mieux desservir les membres de l’organisation. L'unanimité de l'assemblée témoigne d'une grande volonté d'avancement pour l'organisation, ainsi que de la confiance vis-à-vis de l'équipe en place. C'est motivant d'avancer ensemble! » d'affirmer la directrice de l’organisme Nady Larchet.