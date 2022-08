La parade des Grands feux de Saint-Honoré en images

Le Club Rotary de Beauceville tenait hier soir la 4e édition de l’Happening Festibière sur l’île Ronde. Après deux ans d’absence à cause de la pandémie, ce festival a fait un retour en force en accueillant plus de 1 500 personnes entre 16 h et 23 h. « Ça a très bien été. On était chanceux parce qu’au début la météo n’était pas de notre côté, ...