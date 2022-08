Expositions « Nos mémoires » dès le 1er septembre à Saint-Georges

Le centre culturel Marie-Fitzbach (CCMF) de Saint-Georges accueillera l'exposition « Nos mémoires », qui sera lancée le 1er septembre à 18 h.

Il s'agit d'une série d’expositions qui fait référence aux souvenirs, aux racines. Ainsi, découvrez un aperçu de ce qui attend les visiteurs du 1er septembre au 13 novembre prochain :

Concours photo Clin d’œil sur la Beauce

Une présentation de Ville de Saint-Georges et de la MRC de Beauce-Sartigan

Dans la chapelle

La mémoire est la faculté de conserver et de se rappeler des choses du passé. Elle fait référence à nos souvenirs, à nos racines... Voyez l’inspiration des photographes devant leurs mémoires.

Le fil généalogique

Sylvie Lajoie, Montréal

Salle Louis-Jobin

Cette thématique d’exposition est née d’un intérêt pour les photos de famille qui dorment dans de vieux albums. Par ce geste de mémoire, le spectateur reconnaîtra le fil généalogique qui le reliera aux œuvres.

Nos mémoires

Collectif Artistes et Artisans de Beauce

Galerie du Bon-Pasteur

« Nos mémoires, lorsqu’elles sont plurielles, deviennent à la fois un espace intime, propre à chaque individualité, et un espace collectif, au sein desquels les traces communes puisent leur force. » Les membres du collectif AAB vous présentent, au cœur de cette exposition, une interprétation à la fois individuelle et collective de cette thématique.

Espace et relief

Jacqueline Tourigny, Sainte-Sophie

Salle des Créateurs

« Il suffit d’observer pour que se révèle la richesse des choses toutes simples qui nous entourent. Des objets trouvés à priori inutiles, des tissus, des textures variées me racontent une histoire et m’incitent à créer. »

Édouard Lacroix – Sa vie en peinture

Collection Alexandre Lacroix présentée par la Société historique Sartigan

Galerie niveau 4

Les œuvres du peintre Hugues Nolet-Voyer ravivent le souvenir d’un Beauceron d’exception inspirant de nombreux entrepreneurs canadiens-français à suivre son exemple, tant pour sa contribution dans le développement des industries que pour son engagement en politique.

Fovea

Sarah Seené, Montréal

Salle des Artistes

Fovea est une série de photographies en noir & blanc et de portraits sonores qui mettent en lumière les jeunes atteint·e·s de déficience visuelle au Québec, avec tendresse et poésie.

Là... où j’ai trouvé mes murs

Sylvie Lapierre, Québec – Membre AAB

Salle des Découvertes

« Là où j’ai trouvé... » mes origines et mes contours, témoigne à travers l’intégration d’objets, de dispositifs sonores et visuels d’une dramaturgie plurielle. Différents niveaux de réalité; les jeux d'échelle; les présences performatives et les projections confrontent le symbolique et le réel à travers le temps, l'espace, le dedans et le dehors.

L’exposition peut être vue du 1er septembre au 13 novembre 2022.

- Lundi au mercredi : 12 h à 18 h

- Jeudi et vendredi : 10 h à 18 h

- Samedi et dimanche: 10 h à 17h