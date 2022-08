La 37e exposition de voitures de Saint-Gédéon-de-Beauce se tient dimanche

Une importante parade a traversé le village de Saint-Honoré-de-Shenley à l'occasion des Grands feux de Saint-Honoré qui ont eu lieu ce vendredi 26 août en soirée. Cet événement rassemble petits et grands depuis plus de 10 ans. Cela commence par une parade avec des chevaux, des camions ou encore des remorques décorées, suivies de spectacles et ...