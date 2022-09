Quoi faire dans la région cette fin de semaine?

Voici quelques suggestions d'activités culturelles et communautaires qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 3 septembre

Festival des Travailleurs Axion

Il y aura des jeux gonflable, de maquillage et de mascottes pour les plus jeunes. Dîner pizza sous la tente, comprenant pizza, breuvage et dessert, Spectacle de Jabs Cheerleading, danses Country par DJ Steph Ly et soirée Country avec les formations « Spinnin'Pistols » et « Sonic 5 Band »

Où: Chalet du parc municipal et terrain de baseball ,Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: dès 9h

Compétition de tir et d'accélération de camions Saint-Joseph

Venez voir des camions s'affronter dans diverses compétitions et catégories. De plus à 18h15 il y aura une parade de camions à travers la ville.

Où: Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: dès 7h30

Spectacle Jolene and the Gambler

Une soirée country avec le chanteur Maxime Landry et la chanteuse Annie Blanchard.

Où: Espace Carpe Diem, Saint-Georges

Quand: dès 19h

Vente de garage à Vallée-Jonction

De plus le Cercle des Fermières tiendra un kiosque de hot-dogs sur l'espace du centre multifonctionnel. Les gens provenant de l'extérieur peuvent s'installer sur le terrain du centre multifonctionnel.

Où: Vallée-Jonction

Quand: 3-4 septembre

Marché de l'artisan-fermier

Venez acheter vos produits frais et locaux à Frampton.

Où: Cour de l'école l'Envolée

Quand: de 9h à 12h30

Les fêtes de chez nous

Deux spectacles sont offerts durant la soirée.

Où: Terrain de baseball de Saint-Elzéar-de-Beauce

Quand: dès 21h

Soirée de danse en Beauce

Venez danser le country avec nous

Où: 132 Route Coulombe, Saint-Isidore-de-Beauce

Quand: de 19h à minuit

Visite extérieure et intérieure au Musée ferroviaire de Beauce

Une visite guidée toute spéciale qui vous permettra d'en apprendre davantage sur la gare centenaire, les bâtiments actuels et disparus autour de celle-ci, en plus de découvrir le matériel roulant du musée.

Où: Musée ferroviaire de Beauce, Vallée-Jonction

Quand: dès 10h

Dimanche 4 septembre

Festival des Travailleurs Axion

Il y aura la messe des travailleurs, le déjeuner des travailleurs, des feux d'artifices et une soirée Pop Dance avec la formation « Lendemain de Veille » et « Undercover Legend of Rock »

Où: Chalet du parc municipal et terrain de baseball ,Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: dès 8h

Compétition de tir et d'accélération de camions Saint-Joseph

Venez voir des camions s'affronter dans diverses compétitions et catégories. Il y a également à 8h le déjeuner des travailleurs sous la tente .

Où: Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: dès 8h

Exposition de voitures de Saint-Gédéon-de-Beauce

Venez admirer plus de 250 voitures de tous les genres en plus d'assister à une compétition de résistance de moteur.

Où: Aréna Marcel-Dutil, Saint-Gédéon-de-Beauce

Quand: dès 9h

Vente de garage à Vallée-Jonction

De plus le Cercle des Fermières tiendra un kiosque de hot-dogs sur l'espace du centre multifonctionnel. Les gens provenant de l'extérieur peuvent s'installer sur le terrain du centre multifonctionnel.

Où: Vallée-Jonction

Quand: 3-4 septembre

Les fêtes de chez nous

La journée débute avec une messe suivie d'un brunch. Dès 19h, les groupes de musique seront de retour pour une dernière fois.

Où: Terrain de baseball de Saint-Elzéar-de-Beauce

Quand: dès 9h