C'est l'inauguration de l'espace Carpe Diem ce soir!

Les festivités pour l'inauguration de l'espace Carpe Diem de Ville Saint-Georges ont commencé hier soir avec une activité au skate parc.

Deux démonstrations de haut niveau ont été présentées à 18 h 30 et 20 h, par neuf athlètes de skateboard, trottinettes et BMX.

Sur place il y avait de la musique et tout le monde était invité à profiter des installations.

Ce n'est pas tout!

Les célébrations se poursuivent en fin de semaine avec une programmation organisée par le comité des loisirs de la ville.

Vendredi 2 septembre

- 5 à 7 pour tous : tout un chacun est invité à savourer deux hot-dogs et une liqueur, offerts gratuitement.

- 19 h : partie protocolaire et clin d'oeil à la présence des Abénakis.

- 19 h 30 : spectacle musical présenté par le Royal 22e Régiment.

Samedi 3 septembre

- 19 h : Blue Ridge Band

- 20 h 30 : Le country de nos idoles avec Jolene and the Glamber, composé de Annie Blanchard et Maxime Landry.