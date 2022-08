L’espace Carpe Diem sera officiellement inauguré le 2 septembre

En opération depuis maintenant plus d'un an, c'est le vendredi 2 septembre que sera officiellement inauguré l'espace Carpe Diem de Ville Saint-Georges.

« Ce sont vos taxes [les contribuables] qui l'ont payé à 100%, c'est votre parc! (...) Il n'y a aucune place au Québec qui compte des installations de qualité semblable », a lancé le maire Claude Morin en conférence de presse ce matin pour annoncer les activités entourant l'ouverture officielle des installations. Il était flanqué des conseillers Serge Thomassin et Renaud Fortier, ainsi que de la directrice du Service des loisirs, Carole Paquet.

Bien que le bâtiment principal avec la scène de spectacles extérieurs ait été livré par le contracteur en novembre 2020, la Ville de Saint-Georges a volontairement retardé cette inauguration afin « d'apprivoiser le potentiel des nouveaux aménagements » pendant au moins une saison complète et apporter les ajustements nécessaires à son plein fonctionnement, a indiqué M. Morin. Il faut aussi compter sur les délais et les difficultés rencontrés en raison de la pandémie qui a sévi durant cette période.

D'ailleurs, au projet initial de 3,8 M $ se sont ajoutés sur le site un parc de skateboard ainsi qu'un anneau de patinage. L'ajout le plus récent a été celui de l'équipement de sonorisation pour la scène (le seul élément de tout le projet qui a obtenu une subvention gouvernementale), qui compte aussi un système complet d'éclairage et des écrans. Au total, la Ville de Saint-Georges a investi plus de 6 M$ dans l'espace Carpe Diem, a confirmé le directeur général, Claude Poulin.

Quant à l'utilisation des lieux, « l'intention, c'est qu'il y ait le plus de spectacles possible. Que ce soit par [le producteur] Les Amants de la scène, par la Ville, par le comité des fêtes [nationales], par un organisme ou par un individu (...) Ce n'est pas qui l'organise [qui est important] mais qu'il y ait quelque chose », a souligné la directrice du Service des loisirs, Carole Paquet.

Notons que le site est présentement clôturé de façon temporaire par mesure de sécurité d'accès aux installations et aussi pour assurer un contrôle des foules lors de la tenue de spectacles. Une barrière permanente sera éventuellement installée, ce qui entraînera de nouvelles dépenses pour la Ville.

De plus, des caméras de surveillance seront installées prochainement. Rappelons que les toilettes du bâtiment ont été vandalisées à deux reprises.

Les célébrations entourant l'inauguration officielle de l'espace Carpe Diem débuteront le jeudi 1er septembre avec une démonstration de haut calibre au parc de skateboard (18 h), puis un 5 à 7, la cérémonie protocolaire d'ouverture officielle et la musique du Royal 22e Régiment le 2 septembre (dès 17 h) et le spectacle Le country de nos idoles, mettant en vedette Annie Blanchard et Maxime Landry, qui prendra son envol le samedi 3 septembre à compter de 19 h.