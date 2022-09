Le retour de La Belle Tournée en présentiel

Artistes et Artisans de Beauce présente la 12e année de La Belle Tournée – Circuit des arts de la Beauce dans une formule complètement physique comme par le passé du 30 septembre au 2 octobre.

Le circuit de cette année est composé de plus d'une quinzaine d’artistes à visiter en ateliers et deux regroupements d’artistes. De plus, il y aura un accueil spécial dans certains commerces qui prennent part au parcours en tant qu’arrêts incitatifs pour vous régaler en cours de trajet et des lieux culturels qui présentent de superbes expositions.

Le lancement officiel prendra place le vendredi 30 septembre en formule [email protected] lors des vernissages de deux lieux de rassemblement, soit à la Chapelle du Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges et à la bibliothèque Madeleine-Doyon de Beauceville.

Ensuite, les samedi et dimanche, 1er et 2 octobre, de 10h à 17h, les portes des ateliers d’artistes de la région, des regroupements d’artistes ainsi que de plusieurs lieux culturels seront ouvertes pour le public.

En cours de route, les visiteurs seront également invités à prendre une petite pause gourmande dans l’un des 5 arrêts incitatifs, tous des commerces en agroalimentaire qui sauront vous faire découvrir leurs spécialités locales.

La carte interactive du parcours, ainsi que toutes les adresses sont disponibles sur le site web de La Belle Tournée et des dépliants seront disponibles sous peu dans les différents bureaux touristiques de la région et chez les commerçants participants.

« L’essence d’un événement comme La Belle Tournée réside dans les échanges entre l’artiste et la population. C’est le moment parfait pour découvrir les façons de faire et de créer des artistes de la région! C’est pourquoi nous revenons, cette année, à une formule complètement physique! L’édition 2022, c’est la promesse d'un weekend inoubliable à la rencontre des artistes et des artisans de la Beauce! » affirme avec enthousiasme Mme Julie Roy, coordonnatrice de l’événement.

Lancement et vernissage de La Belle Tournée

Cette année, dans le désir de faire connaître de nouveaux talents de la région, AAB a offert la possibilité, aux artistes n’ayant pas nécessairement d’ateliers, de participer à La Belle Tournée en s’installant dans l’un des deux lieux de rassemblement.

Le lancement officiel de La Belle Tournée aura donc lieu en simultané, avec une diffusion dans les deux lieux, à la Chapelle du Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges ainsi qu’à la bibliothèque Madeleine-Doyon de Beauceville.

L’événement prendra la forme d’un vernissage, dès 17h, où vous pourrez admirer quelques œuvres des artistes participants. Allocutions, présentation officielle du circuit et coquetel sont également au menu de la soirée. Du nouveau en ce qui concerne Artistes et Artisans de Beauce sera aussi dévoilé. L’événement est gratuit et ouvert à tous.

Artistes participants

Artistes en ateliers : Alain Lapierre, Claude Gagné, Danielle Robinson, Guylaine Jacques, Johanne Maheux, Julie Morin, Lise Bernard, Louise Champagne, Lucie Veilleux, Gaétane Boucher, Linda Blouin, Marie-Claude Poulin, Alain Gosselin, Daniel Gamsby, France Quirion, Ghislaine Falardeau, Guy Jacques.

Regroupement de Saint-Georges : Violette Veilleux, Carole Giguère, Adoul Gabour, Charlotte Bourque, Jean-Pierre Veilleux, Stéphanie Marquis, Sherline Jacques, Johanne Caron, Jacqueline Jacques.

Regroupement de Beauceville : François Drouin, Guylaine Marceau, Jérôme Martin, Nathalie Poulin, Marcel Lafleur.

Arrêts incitatifs

La Pralinière Notre-Dame-des-Pins, la Pralinière Saint-Georges Ouest et Est, Les Élevages du Patrimoine - La Ferme aux Grelots à Saint-Évariste et le restaurant Le Bistro à Saint-Gédéon.

Lieux culturels à visiter

L’Atelier JOUAL VERT à Saint-Georges (À chacun sa pomme! - exposition des artistes membres d’AAB), le Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges (rassemblement d’artistes), la Résidence L’Oiseau Bleu de Saint-Georges (Entre champs et rivière - exposition de Mme Danielle Robinson), la bibliothèque Madeleine-Doyon de Beauceville (regroupement d’artistes), le Centre multifonctionnel de St-Éphrem-de-Beauce (Goûter le temps - exposition de Mme Louise Champagne) et le parc La Vallée de la Chaudière de Saint-Joseph (Rando & Pastels - exposition de Mme Guylaine Jacques).