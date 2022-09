Une trentaine d’activités culturelles gratuites du 23 septembre au 2 octobre

Du 23 septembre au 2 octobre, la population est invitée à participer à la Virée culturelle qui se déroule dans neuf municipalités de Beauce-Sartigan.

Une trentaine d’activités culturelles seront proposées.

Au programme on retrouve : soirée d’humour, café historique, atelier de création d’œuvres avec de la peinture luminescente, visites guidées d’un site patrimonial, animation sur l’univers historique et mythique des Vikings, parcours culturel animé, rencontres d’artistes et d’auteurs, visites d’expositions interactives, initiation au tissage, spectacle d’acrobaties et de jonglerie, caricature en direct, danse country, conférences et des auditions pour un spectacle de variétés.

Vous pouvez retrouver les heures et les informations sur le site de la MRC de Beauce-Sartigan ou le calendrier de Culture Beauce.

Les citoyens pourront ainsi profiter d’une balade automnale pour participer à ces activités dans les municipalités de La Guadeloupe, Lac-Poulin, Saint-Benoît-Labre, Saint-Éphrem-de-Beauce, Saint-Évariste-de-Forsyth, Saint-Gédéon-de-Beauce, Saint-Georges, Saint-Martin et Saint-Simon-les-Mines.