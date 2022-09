« L’été m’attendra »: le troisième titre de Maelydée

La chanteuse Maelydée a sorti jeudi son troisième titre « L’été m’attendra », aux influences indierock, qui figurera aussi sur un premier EP à paraître en janvier 2023.

« L’été m’attendra » se veut une chanson réparatrice pour Maelydée, qui ressentait le besoin de prendre du temps pour faire la paix avec ses temps froids, alors que la chaleur de l’été semblait lui filer entre les doigts.

Le sens des mélodies et l’identité vocale forte de Maelydée peuvent rappeler la pop d’Ariane Moffat ou celle de Charlotte Cardin. Les riffs de guitare, tantôt berçants, tantôt percutants, la basse chargée et les multiples couches de synthétiseurs créent un arrangement dynamique et rafraichissant, à saveur électro.

Rappelons que Maelydée est le nom d'artiste de la Beauceronne Mélissa Doyon qui a été révélée lors de la 51e édition du FICG. Désormais basée à Montréal, elle a déjà publié deux singles « Chaque fois » et « Montrer les dents ».