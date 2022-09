Une réussite pour la deuxième soirée d'Art Sonore à l'Abbaye

La seconde Soirée d’Art Sonore à l’Abbaye qui se déroulait le 10 septembre a reçu plus d’une cinquantaine de spectateurs qui ont pu découvrir le travail d’artistes visuel et audio de renommée internationale.

Plusieurs artistes se sont enchaînés dans la chapelle de l'Abbaye Notre-Dame-Du-Bon-Conseil à Saint-Benoît-Labre

Pour commencer, l’artiste interdisciplinaire Isabelle Clermont a amené le public dans son univers fascinant, tout aussi sonore que visuel. Ensuite, le cinéaste Guillaume Vallée a éclairé de ses magnifiques images la puissante performance vocale de son collaborateur Hazy Montagne Mystique. En tête d’affiche, le duo formé de Martin Tétreault et Érick d’Orion en a mis plein les oreilles, le premier en manipulant ses trois tables tournantes, le second avec sa musique bruitiste électronique improvisée. De plus, dans la cour intérieure de l’Abbaye, l’artiste de la région Trsika Gagné a présenté une installation multimédia monumentale.

« Nous sommes ravis que les gens apprécient cet événement, d’autant plus que la programmation d’une 3e édition est presque déjà prête! », affirme Alain Lapierre organisateur de l’événement.