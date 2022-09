La virée culturelle Beauce-Sartigan était à Saint-Simon-les-Mines dimanche

En collaboration avec les Roy de la Pomme et le Regroupement québécois de parrainage civique, le Parrainage Jeunesse a tenu la 2e Journée P ce samedi 24 septembre. Cette fête familiale sous le signe du plaisir et du partage a été un franc succès, rassemblant trois fois plus de personnes que lors de sa première édition l'an dernier. Jean-François ...