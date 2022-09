Un film qui donne la parole aux proches aidants

Le film « Au-delà des mots : paroles de proches aidants » sera projeté gratuitement au Cinéma Centre-Ville de Saint-Georges le 8 octobre à 10 h.

Ce documentaire plonge le spectateur dans les parcours d’Édith Fournier et Michel Carbonneau, aidants de leur conjoint respectif pendant 14 ans, du diagnostic de la maladie d’Alzheimer au deuil. Alors qu’une personne sur quatre est proche aidante au Québec, nombreux sont ceux qui reconnaîtront leur réalité ou celle d’un de leur proche dans le témoignage d’Édith et Michel.

« Avec ces diffusions, nous voulons faire savoir aux Québécoises et Québécois qui se reconnaîtront dans les parcours d’Édith et Michel que des services existent pour les accompagner et qu’ils ne sont pas seuls », explique Guillaume Joseph, directeur général de l’Appui pour les proches aidants.

Une œuvre inédite, entre art et réalisme

En alternance et dans un langage souvent poétique, Édith Fournier et Michel Carbonneau racontent leur cheminement, à domicile comme en centre d’hébergement. Ils confient également avec justesse les émotions qui ont jalonné chaque étape de leur parcours. Ce récit à deux voix et le tournage sur les lieux de vie d’Édith et Michel, font de ce long métrage (1 h 15) une œuvre inédite ayant reçu des critiques unanimes lors de sa première présentation au Festival du film de Sherbrooke, puis lors de l’avant-première.

Le film a été scénarisé par Guillaume Chouinard, réalisé par Josué Bertolino et produit par Les Productions Vives.

Cette tournée bénéficie du soutien de la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. « L’apport des proches aidants au réseau de la santé est inestimable et les médecins spécialistes souhaitent promouvoir les ressources mises à leur disposition afin de faciliter leur tâche et les aider à maintenir un certain équilibre de vie », mentionne le Dr Vincent Oliva, président du conseil d’administration de la Fondation de la FMSQ.

Les entrées sont gratuites et peuvent être réservées en ligne.