Les Concerts Sainte-Aurélie et les Sentiers d'Aurélie viennent d'annoncer une représentation supplémentaire pour la pièce Blue jeans sur la plage Bélanger écrite et mise en scène par Harold Gilbert.

Cette supplémentaire aura lieu le vendredi 21 octobre prochain à 19 h à la salle municipale de Sainte-Aurélie.

Rappelons que l'action prend place vers la fin des années soixante par un été indien particulièrement chaud et met en scène des personnages et des situations fictives au sein de la Plage Bélanger, endroit réel et réputé et qui a fait les belles heures de Sainte-Aurélie et des alentours.

Les billets sont disponibles en appelant au 418 593-3393.