C'est le retour du théâtre à Sainte-Aurélie

Après une pause de trois ans, les Concerts Sainte-Aurélie et les Sentiers d'Aurélie présentent une toute nouvelle production théâtrale intitulée Blue jeans sur la plage Bélanger, pièce écrite et mise en scène par Harold Gilbert.

L'action prend place vers la fin des années soixante par un été indien particulièrement chaud et met en scène des personnages et des situations fictives au sein d'une Plage Bélanger qui, elle, est bien réelle.Les plus âgés se souviendront avec grand plaisir de cet endroit réputé qui a fait les belles heures de Sainte-Aurélie et des alentours.

Musique, chansons et humour meubleront cette histoire où un jeune séminariste, une hippie de Montréal et une mystérieuse Cadillac viendront bouleverser pour certains membres de cette petite communauté. Une aventure théâtrale chaleureuse et unique à ne pas manquer.

La pièce est jouée par quinze comédiens de talent et sera présentée le vendredi 14 et samedi 15 octobre prochains à 19 h de même que le dimanche 16 octobre à 13 h 30 au centre municipal de Sainte-Aurélie.

Les billets (15$ l'unité) sont disponibles à l’épicerie de Sainte-Aurélie ou encore en appelant au 418-594-5063.