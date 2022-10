Avec plus de 60 consoles, Jean-Sébastien Beaudoin est un vrai passionné de jeux vidéo!

Voir la galerie de photos

Jean-Sébastien Beaudoin, arboriculteur de profession, est un passionné de jeux vidéo. Plus de 60 consoles et quelques milliers de jeux composent sa collection.

Ce Beauceron a découvert cet univers dès son plus jeune âge, alors qu’il jouait sur une console Atari 2600. Un peu plus tard, il est passé à la NES, une console Nintendo des années 90 qui forgera sa passion. C’est lorsqu’il achète sa première PlayStation 1, avec son propre argent, qu’il tombe en amour avec Sony.

Au fil du temps, son intérêt pour les jeux vidéo s’intensifie jusqu’à ce que finalement, il y a 10 ans, ils se mettent à les collectionner par nostalgie.

« C’est vraiment de la nostalgie. À un moment donné on arrive à un stade de notre vie où on se dit qu’on a envie de rejouer aux jeux de Mario et de Donkey Kong, alors on rachète une coupe de cassettes. Et bien moi, la piqûre m’a piqué plus que les autres », a raconté le collectionneur, lors d’une rencontre avec EnBeauce.com.

Dans une pièce spécifique de sa maison, il a installé sa collection dans des meubles qu’il fabrique sur mesure pour ses éléments. En plus des consoles et des jeux, on y retrouve également de nombreux objets et accessoires sur différentes thématiques. Il a également une importante collection de jeux de société, essentiellement créée par des designers.

Jean-Sébastien partage sa passion avec sa conjointe, avec qui il aime passer du temps à jouer. Il espère qu’un jour, sa petite fille de deux ans devienne elle aussi une « gameuse ». C’est plutôt bien parti quand on sait qu’à son âge elle reconnaît déjà les personnages de l’univers Mario…

Découvrez son univers dans cette entrevue vidéo.