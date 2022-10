La troupe de théâtre de Saint-Odilon présente «Toi, moi et l'autre...»

Les membres de la troupe de théâtre de Saint-Odilon monteront sur les planches en novembre pour présenter la pièce Toi, moi et l'autre..., dans un texte et une mise en scène d'Alex Bilodeau.

« L’hiver dernier, je réfléchissais à quelle serait l’histoire de ma onzième pièce de théâtre, quand une idée m’a traversé l’esprit, pourquoi ne pas renouer avec Marcelle et Cyrille qu’on avait connu dans la pièce Snack Bar, il y a quelques années. Donc, on les retrouve dans une toute nouvelle aventure pleine de situations loufoques, une nouvelle comédie où ils sont toujours aussi cons, mais toujours aussi attachants », explique l'auteur.

Mise en situation: Au début des années 60, après plusieurs années de fréquentation, Marcelle et Cyrille décident d’habiter enfin ensemble. Malgré le désaccord de Georgina, la mère de Cyrille, ils emménagent dans un appartement où ils songent bien être heureux, enfin seuls tous les deux pour fonder une famille. Juste au moment où un semblant d’intimité semble s’installer, Réal, un personnificateur d’Elvis qui accumule les maitresses arrive. Sa femme Muguette, propriétaire du bloc, vient de le mettre à la porte. Réal demande aux jeunes tourtereaux de l’héberger un jour ou deux, le temps de se revirer de bord… Mais les jours deviennent des semaines et des mois… Marcelle et Cyrille ne savent plus quoi faire. Est-ce que leur entourage pourra leur venir en aide pour que Réal parte? Chose certaine, il est grand temps de se débarrasser… de l’autre.

La distribution compte Stéphane Grenier, Enrico Bolduc, Nancy Nadeau, Patrick Labbé, Caroline Latulippe, Katy Jean, Maude Maheux, Cassy Fortier, Louis-David Bilodeau et Alex Bilodeau.

Quatre représentations sont prévues les 4, 5, 11 et 12 novembre (20 h) à la salle municipale de Saint-Odilon, et tous les profits au guichet seront versés à l'OTJ locale.

Les billets (siège réservé et numéroté) sont au coût de 20 $ par personne. Pour réservation, on compose le 418 464-2080.