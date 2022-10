Une campagne de financement pour de nouveaux services en culture en Beauce

Artistes et Artisans de Beauce ont le désir de bonifier leur offre de service aux artistes de la région, et pour ce faire ils ont lancé une campagne de financement.

Les personnes désireuses d’aider la nouvelle mission de l’organisme peuvent le faire en se procurant une œuvre de l’un des artistes. Une trentaine d’œuvres seront disponibles pour l’acquisition le temps de la campagne, soit du 6 octobre au 2 décembre. Le choix des œuvres en contrepartie est basé sur le concept de « premier arrivé, premier servi », donc il ne faut pas tarder à mettre la main sur son œuvre favorite dès que possible. Un volet corporatif est également mis de l’avant afin de créer des ponts entre le milieu des arts et celui des affaires.

« Dans les dernières années, AAB a été plus que jamais à l’écoute des besoins de nos créateurs et des amants de l’art et c’est avec une grande confiance que nous portons ce projet dont les retombées seront positives pour la région. La campagne de financement permettra non seulement de donner un souffle à cet élan, mais se veut également rassembleuse pour la communauté », témoigne Nady Larchet, directrice de l’organisme.

L’objectif initial de cette campagne est de récolter un montant de 10 000 $. Le porte-parole est Claude Provost, vice-président senior à la culture et développement organisationnel chez Groupe Canam. « Je suis fier de m’associer à cette campagne de financement qui aura un impact positif non seulement pour le milieu culturel de nos trois MRC, mais aussi pour notre communauté », mentionne M. Provost.

La campagne est déjà accessible par le biais du lien suivant: https://laruchequebec.com/fr/projet/de-nouveaux-services-en-arts-visuels-en-beauce.

Ces nouveaux services comprennent notamment le développement d’espaces de diffusion en arts visuels, intérieurs et extérieurs, des formations de professionnalisation pour les artistes et les artisans, des ateliers créatifs grand public, ainsi qu’un service de référencement et d’organisation d’ateliers pour les entreprises et organismes.