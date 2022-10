Une troupe française de théâtre débarque en Beauce

L’École Jésus-Marie de Beauceville accueillera en ses murs, le 28 octobre, une troupe française de théâtre professionnel.

En effet, l’Association Culturelle du Lycée St-Michel de Picpus viendra présenter la pièce Les Précieuses ridicules de Molière, dans le cadre d’une tournée québécoise pour souligner les 400 ans de la naissance du célèbre auteur. Outre Beauceville, les comédiens s’arrêteront à Gatineau, Laval et Trois-Rivières afin de faire rayonner la culture française.

« Nous sommes heureux de pouvoir présenter Les Précieuses ridicules au Québec, dans le cadre de l’année Molière qui nous tient beaucoup à cœur, et nous ne doutons pas que cette nouvelle expérience sera, une fois encore, une occasion de rencontres riches et de contacts amicaux, tout en étant une démarche pédagogique et de promotion de la francophonie », a signalé le metteur en scène, Jean-Philippe Thomann

La représentation est ouverte au grand public pour la modique somme de 5$. Les fonds amassés serviront à aider différentes initiatives théâtrales au sein du profil Art dramatique de l'École Jésus-Marie. Les intéressés peuvent se procurer des billets en appelant au 418-774-3709.