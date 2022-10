De nouveaux visages au Mercredi-Étudiant du Cégep Beauce-Appalaches

Les étudiants-artistes du Cégep Beauce-Appalaches présenteront un spectacle de variétés dans le cadre du Mercredi-Étudiant, le 26 octobre à 19 h 30 à la Salle Alphonse-Desjardins.

Des performances en musique, danse et improvisation seront au rendez-vous. Pour cette édition, plus d’une cinquantaine d’étudiants sont impliqués dans les treize numéros présentés.

Les spectateurs découvriront cette année beaucoup de nouveaux artistes dont les voix de Victoria Demers, Mélodie Gauthier, Leana Henriquez, Pierre-Olivier Lachance, Élora Martel, Léticia-Kim Servant, Jordan Tardif et Gabriel Turcotte.

Les chanteurs tels que Valérie Beaudoin, Alexandre Pougny et Maxime Poulin sont de retour pour interpréter plusieurs pièces musicales. Les spectateurs auront droit à un spectre musical varié allant de Black Sabbath à Amy Winehouse en passant par Muse et Fouki. Le tout accompagné par des musiciens passionnés comprenant plusieurs habitués de l’activité. Deux compositions originales seront présentées, « L’autruche et la poule » créée par Justin Maheux (Guitare électrique) et Albert Cliche (piano) accompagnés de Raphaël Talbot (basse électrique), Maxime Poulin (batterie) et Rachel Dallaire (flûte). De plus, Léticia-Kim Servant (voix et guitare acoustique) présentera sa composition « Not your anymore », accompagnée par Andy Poulin (guitare acoustique), Karene Guay (basse électrique) et Maxence Lang (batterie).

Mentionnons également la présence des danseurs de la Troupe de l’Étadâme, qui présenteront une chorégraphie créée par la responsable, Anouk Gaudet. Il y aura aussi un solo interprété et chorégraphié par Karene Guay.

« Lors des auditions, nous avons encore une fois été grandement impressionnés par les numéros proposés. Cette nouvelle mouture d’artistes que nous présentons sur scène est composée à 80 % de nouveaux visages. Les spectateurs peuvent s’attendre à un événement énergique sous une gamme d’émotions aussi intenses que diverses, alors que les étudiants offriront des performances uniques à la hauteur des attentes », a souligné Sébastien Hamel, technicien en loisirs et coordonnateur du projet.

Les étudiants auront l’opportunité d’être supervisés par Pierre-Olivier Fortin, directeur musical du Mercredi-Étudiant, avec l’aide de Daniel Bégin. Les artistes seront présentés par la maître de cérémonie Edden Couture. Du côté de l’équipe d’animation, celle-ci sera supervisée par le coach Martin Mercier et formée des joueurs d’improvisation des Pissenlits: Grégoire Cyr, Rachel Dallaire, Léo Gagné, Amanda Morissette, Dylan Paquet, Aimeric Pomerleau et Alexandre Pougny.

« En plus de la quarantaine d’artistes impliqués, je ne peux passer sous silence la participation de la quinzaine d’étudiants des comités techniques et socio qui contribue à la réussite de l’événement derrière la scène », a partagé Julie Beaudoin, responsable du socioculturel. « Nos jeunes se sont vraiment impliqués et surpassés afin de monter un spectacle remarquable qui mérite d’être vu et entendu. »

La population beauceronne est donc invitée à venir encourager la relève artistique du Cégep. Les billets pour le Mercredi-Étudiant sont en vente au coût de 8 $ sur la billetterie en ligne et seront aussi disponibles à l’entrée, le soir de l’événement.