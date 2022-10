Du théâtre à Saint-Éphrem les 11 et 12 novembre

Une pièce de théâtre sera présentée les 11 et 12 novembre 2022 au Centre Multifonctionnel de Saint-Éphrem-de-Beauce.

L’amour en direct est une comédie hilarante, écrite et mise en scène par Sébastien Hamel. Ce dernier tient également un rôle avec deux autres comédiens, Julie Mathieu et Claude Bilodeau.

La pièce se déroule dans le studio d'une station de radio qui base son succès avec ses émissions en direct et veut fracasser les records de cotes d’écoute. Toutefois, la Covid frappe de plein fouet la station. Il ne reste que le concierge, le gardien de nuit et la directrice. Ils devront vivre avec la joie du direct et la folie de leurs invités.

Cette comédie a connu un franc succès en juin et juillet dernier au théâtre de l’hôtel de ville à Saint-Joseph-de-Beauce.

Vous pouvez réserver ou acheter vos billets (20 $ l'unité, rabais à 15 $ à l’achat de 10 billets et plus) auprès de Danielle Breton au 418 484-5716, poste 225, par courriel ([email protected]) ou en se rendant directement au bureau municipal durant les heures d'ouverture.

Les spectateurs qui viendront voir la représentation du vendredi 11 novembre sont invités à arriver plus tôt pour visiter l’exposition Ensemble pour l’art d’ici, organisée par Artistes et artisans de Beauce en partenariat avec la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce. L'artiste Louise Champagne sera sur place pour présenter ses œuvres sous la thématique de l’eau et des fleurs. Le vernissage se déroulera de 18 h 30 à 20 h.