Retour en Beauce des archives de la famille de George Pozer

La Société du patrimoine des Beaucerons vient d’annoncer que, grâce à sa collaboration avec le Musée McCord Stewart de Montréal, le fonds d’archives de la famille de George Pozer, important personnage de l’histoire beauceronne, est maintenant accessible chez elle.

Le fonds Famille George Pozer contient plus de cinq mètres linéaires de documents textuels retraçant le parcours professionnel et personnel de George Pozer et de plusieurs de ses descendants. On retrouve également plus de 250 cartes et plans. Le fonds avait été acquis par le Musée McCord entre 1963 et 1994.

« George Pozer a été un homme d’affaires prospère et acquéreur de trois seigneuries, dont celles d’Aubert-Gallion et de Saint Étienne. La conservation en Beauce de ce fonds exceptionnel, dont certains documents remontent au XVIIIe siècle, est donc un gain important et facilite l’accès par la communauté à l’histoire de notre région », a indiqué, Paul-André Bernard, président de la Société du patrimoine des Beaucerons, par voie de communiqué de presse.

« Ce fonds sera ainsi plus facilement accessible à la population de la Beauce, première concernée par ces archives qui sont d’une grande richesse pour l’histoire sociale, économique et politique de cette région et de celle de la Ville de Québec », a souligné de son côté la présidente et chef de la direction du Musée McCord Stewart, Suzanne Sauvage.

L’équipe de la SPB travaille présentement à l’intégrer dans ses fonds et collections afin qu’il puisse être rendu disponible pour consultation. Elle est également en communication avec des descendants de la famille Pozer pour l’organisation d’un événement.

Rappelons que la Société du patrimoine des Beaucerons a été fondée en 1976. Elle a le mandat d’acquérir, de traiter, d’informatiser, de conserver et de diffuser les archives historiques de la région, en suivant les normes archivistiques en vigueur au Québec et au Canada.