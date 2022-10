Clin d'oeil sur la Beauce: trois photographes amateurs récompensés

Trois photographes amateurs beaucerons ont été récompensés dans le cadre du concours Clin d’œil sur la Beauce 2022, organisé par le Service des loisirs et de la culture de Ville de Saint-Georges et la MRC de Beauce-Sartigan.

Pour cette édition, 79 photos déposées sous le thème « Nos mémoires » ont permis aux participants de remporter des prix d’une valeur totale de 1 400$. Parmi les photographies reçues, 22 ont été sélectionnées et sont exposées au centre culturel Marie-Fitzbach jusqu’au 13 novembre. Tous les participants ont été invités à la soirée de remise de prix qui a eu lieu au centre culturel Marie-Fitzbach le jeudi 27 octobre.

Photographes récompensés :

1er prix (500 $) : Yves Couture (Saint-Georges) - En mémoire de nos proches partis vers la lumière

2e prix (400 $) : Joslynn Veilleux (Saint-Georges) - Raconte-moi

3e prix (300 $) : Julie Marquis (Saint-Gédéon) - D’un souvenir à l’autre

Coup de coeur du public (200 $) : Joslynn Veilleux (Saint-Georges) - Raconte-moi

La Ville de Saint-Georges et la MRC de Beauce-Sartigan félicitent tous les gagnants et remercient les juges Alain Rodrigue, Danielle Robinson et Liette Gilbert.

Une douzaine de photos sélectionnées circulera sous forme d'exposition itinérante dans huit municipalités de la MRC de Beauce-Sartigan de janvier à septembre 2023.

Les organisateurs invitent dès maintenant les photographes amateurs à se préparer à l’édition 2023 qui sera tenue cette fois sous le thème « Nuances de couleurs ». Les détails du concours seront publiés sur le site Web en février prochain.