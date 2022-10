Cégep Beauce-Appalaches: présentation de la pièce «Le Psychomaton»

Les étudiants de deuxième année du programme d’Arts, lettres et communication, profil Création et médias, présenteront la pièce de théâtre Le Psychomaton, les 10 et 12 novembre à 19 h 30, à la salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches.

Cette adaptation d’une pièce écrite par Anne-Marie Olivier, comédienne, auteure, metteuse en scène et directrice artistique québécoise de renom, raconte l’histoire de Josée qui ne veut rien de moins que changer le monde! Caissière de dépanneur, elle décide de dépanner le moral des gens du quartier à l’aide d’une invention que son grand ami Polo construira de ses mains. Par le hublot de ce psychomaton, les spectateurs voient se déployer les grandes et petites misères des personnages qui ressemblent drôlement aux gens que l’on croise au quotidien, au coin de la rue.

« Le psychomaton est une pièce qui, sous un couvert comique et léger, nous fait réfléchir sur la solitude, la collectivité et la bienveillance. La vulnérabilité des personnages ne se devine pas toujours, mais le psychomaton - qui « écoute » - met à jour leurs faiblesses et leur humanité. Les étudiants travaillent très fort sur cette production et le public sera très certainement touché par cette comédie existentialiste qui présente un portrait de société révélateur et criant », a précisé Marie-Claude Bolduc, enseignante et metteuse en scène de la pièce.

Ils sont neuf comédiens à prendre part à cette pièce d’une heure trente sans entracte: Julia Audet, Frédérique Beauchamp, Nathan Fortin, Rosalie Fortin, Marie-Pier Lagotte, Laurie Lamontagne, Yanie-Lou Losier, Nathan Piret et Alexandre David Pougny. La production demandera beaucoup d’adaptation de la part des étudiants-comédiens inscrits au cours Production théâtrale, puisque plusieurs vivront une première présence sur scène. Ceux-ci devront également s’impliquer dans la conception des costumes, des accessoires et l’affiche pour faire la promotion du spectacle.

« Cette année, le choix de la pièce pour le cours de théâtre de Création et médias s’est imposé assez facilement. Pour plusieurs d’entre nous, les dernières années ont compliqué nos rapports quotidiens. Cette pièce met en lumière notre besoin de partager et d’être écoutés, mais aussi notre incommunicabilité. Les étudiants qui portent ces personnages sur scène sont particulièrement touchants, surtout si on pense à ce qu’ils ont traversé comme épreuves depuis plus de deux ans », de mentionner Marie-Claude Bolduc.

Les billets sont disponibles au coût de 7 $ en admission générale sur la billetterie ligne du Cégep Beauce-Appalaches. Il est également possible de s’en procurer à l’entrée le soir même.

Le programme de Création et médias

D’une durée de deux ans, le programme préuniversitaire d’Arts, lettres et communication, profil Création et médias du Cégep Beauce-Appalaches permet aux étudiants d’explorer l’univers médiatique et artistique. À travers des projets stimulants et variés, l’étudiant découvre plusieurs domaines tels que la littérature, le cinéma, le théâtre et le journalisme.