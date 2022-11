Le groupe beauceron Deraps signe avec Anthem Entertainment et Gibson

Le trio originaire de Saint-Georges-de-Beauce, Deraps, vient de faire une véritable percée à l'internationale avec des ententes majeures encore jamais vues pour des artistes d'ici.

En effet, le groupe rock du guitariste et leader de la formation qui porte son nom, Jason Deraps, vient de signer un contrat avec Anthem Entertainment, une multinationale de l'édition musicale qui compte dans son répertoire des artistes d’envergure comme Rush, Timbaland, Beyonce, Carrie Underwood, Rihanna, Taylor Swift et Justin Timberlake.

À cela s'est ajoutée, au cours des derniers jours, une commandite officielle par la firme américaine fabricant les légendaires guitares de marque Gibson (Slash, Jimmy Page, Billy Gibbons de ZZ Top), ainsi que par sa filiale Kramer, rendue populaire par le regretté Eddie Van Halen.

Depuis la parution de leur album éponyme en juin, comprenant 11 chansons dont Sex, Drugs and Rock n’ Roll et My Side of Town, Deraps est qualifié comme l’un des groupes rock les plus excitants à émerger du Canada depuis des années.

Les membres de la formation, qui comprend, outre Jacob Deraps, le bassiste William Lachance et le batteur Josh Gallagher, sont Inspirés par les dieux du rock des années 70-80 et Van Halen en particulier. Les Beaucerons ont pris l’univers du rock par surprise avec ce premier album lancé en grandes pompes dans le monde entier mais en catimini ici, au Québec, l’été dernier.

« Un power trio du Canada qui a clairement mangé du ‘’Hot for Teacher’’ de Van Halen pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner tous les jours au cours de la dernière année et qui s’éclate et s’amuse ainsi à fond… Quand un groupe sait autant communiquer son plaisir de jouer et nous amuser de cette façon, c’est qu’ils font quelque chose de bien - alors je leur dis: continuez à le faire! », écrit la reveue britannique Classic Rock Magazine.

Un vrai phénomène

Après avoir fait fureur sur Youtube, dès l'âge de 14 ans, avec ses vidéos enregistrées dans la maison familiale de reprises de classiques du rock, Jacob Deraps a remporté en 2016 le Zappa Fellowship Award à titre de Meilleur nouveau guitariste.

Par la suite, il a étudié sous la tutelle de Dweezil Zappa Crown of the Continent Guitar Workshop and Festival à Big Fork, dans le Montana, qu’il a qualifié comme « une expérience extraordinaire et un apprentissage de très haut niveau »

Jason Deraps est considéré par plusieurs de la presse musicale comme «un vrai phénomène», qui a l'avenir devant lui alors qu'il est dans la jeune vingtaine.

Par ailleurs, le groupe sera sur les routes des États-Unis au cours des prochaines semaines avec plusieurs concerts prévus à leur agenda, a indiqué l'agence de relations publiques de la formation. Une tournée québécoise reste à confirmer.