Isa Morin en concert à l'église de La Guadeloupe

La chanteuse beauceronne Isa Morin présentera son concert Noël country en version acoustique, le 23 décembre prochain à 19 h 30, à l'église de La Guadeloupe.

Les billets sont en vente au coût de 15$ et l'argent amassé sera remis à La Fabrique de la paroisse de Notre-Dame-de-la-Guadeloupe. Il est possible de s'en procurer au presbytère ou auprès de Rita Quirion, Mike Roy Barbier, Fernandez Fortin, Boutique Carly, Dépanneur Lessard, Clermont Boulanger et Gaston Dumais.

Rappelons que l'autrice-compositrice-interprète et artiste indépendante a sorti son premier morceau « Mon beau », il y a quelques jours.