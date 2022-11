Entrevue avec le président du Salon des vins de Saint-Georges, Philippe Vinot

Voir la galerie de photos

Natif de Montréal, d'un père français et d'une mère québécoise, Philippe Vinot est passionné par le vin et tous ses secrets. Il est membre fondateur et président du Salon des vins de Saint-Georges.

Son père faisait son propre vin lorsque Philippe était plus jeune. « Comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit », a-t-il confié en riant à EnBeauce.com, dans cette entrevue vidéo.

Il a travaillé dans le milieu de la restauration presque toute sa vie. Il a étudié en tourisme, tout en travaillant en restauration, puis il a déménagé en Beauce il y a environ 40 ans. Philippe a été serveur, maitre d'hôtel, puis sommelier et enfin propriétaire d'un restaurant, qui se trouvait dans une maison ancestrale de la 2e Avenue à Saint-Georges, pendant 10 ans.

« Je suis un hédoniste, j'aime les plaisirs de choses de la vie, à savoir bons amis, bons vins et bonne bouffe bien sûr », a-t-il souligné.

Découvrez quels sont vins favoris, son avis sur les vignobles du Québec ainsi que quelques détails sur le Salon des vins et spiritueux de Saint-Georges.