Une exposition de Catherine Bédard à Saint-Victor

La population est invitée à découvrir l’exposition Exploration de Catherine Bédard dans les bureaux municipaux et la bibliothèque de Saint-Victor, et ce jusqu’au 15 janvier.

C’est dans le cadre de son partenariat avec la municipalité de Saint-Victor pour le programme Ensemble pour l’art d’ici, Artistes et Artisans de Beauce a lancé le 22 août. Mme Bédard est une artiste de Sainte-Marie dont les œuvres s’inspirent de la dualité de sa personnalité aussi organisée que disposée à saisir la spontanéité du moment.

Exploration est une exposition inspirée par la nature et où le travail de l’encre est à l’honneur. Au sein d’une démarche très instinctive, le travail pictural de Mme Bédard présente des paysages abstraits aux couleurs vibrantes se construisant par la rencontre et la superposition de taches colorées. Parfois ponctuées d’éléments distinctifs nous ramenant dans des espaces plus figuratifs, les œuvres de ce corpus habitent les lieux d’une énergie vivifiante qui saura égayer votre visite!

« Voir du beau fait du bien, surtout en ces temps gris d’automne! C’est la saison idéale pour découvrir les œuvres à l’encre de Catherine Bédard. Une visite énergisante et vitaminée vous attend assurément! » s’exprime Julie Roy, coordonnatrice du projet.

Heures d’ouverture :

Lundi : 8 h à 16 h 30 et 18 h 30 à 20 h

Mardi : 8 h à 16 h 30

Mercredi : 8 h à 17 h et 18 h à 20 h

Jeudi : 8 h à 16 h 30

Vendredi : 8 h à 12 h

Samedi : 9 h à 11 h

Rappelons qu’Ensemble pour l’art d’ici est une initiative d’AAB qui a pour but d’augmenter les lieux d’exposition pour les artistes beaucerons, mais notamment de faire entrer l’art dans la vie des citoyens.

En tout temps, il est possible pour les organismes ou entreprises intéressées de participer au projet de s’inscrire autant au volet intérieur qu’extérieur. Toutes les informations se retrouvent sur le site web d’AAB à l’adresse suivante : https://aab-qc.ca/eai/.