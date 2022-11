Quoi faire en Beauce aujourd'hui?

Voici quelques suggestions d'activités sportives, culturelles et communautaires qui se tiendront en Beauce en ce dimanche 13 novembre.

Match des Condors hockey

Visite de l’Everest de la Côte-du-Sud.

Où: Centre Sportif Lacroix-Dutil - Saint-Georges

Quand: 14 h 30

Vente de documents usagés

Vente à petits prix romans, documentaires, revues, CD et DVD pour adultes et enfants.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach, Saint-Georges

Quand: de 10 h à 17 h

Marché de Noël du Cercle de Fermières Saint-Joseph-de-Beauce

Le Cercle de Fermières vous invite à venir découvrir les produits faits à la main par les membres.

Où: Presbytère de Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: de 10 h à 16 h

Conte imagé

Les enfants de 5 à 11 ans sont invités à venir bricoler et créer une histoire avec France-Anne Blanchet. Inscription obligatoire.

Où: Bibliothèque Gédé-Livres, Saint-Gédéon-de-Beauce

Quand: à 13 h

Danse Aréna Saint-Gédéon

Atelier de danse pour les 3 à 13 ans, animé par Valérie Quirion.

Où: Salle de réception de l'aréna, Saint-Gédéon-de-Beauce

Quand: de 9 h à 9 h 30 pour les 3-6 ans et de 9 h 30 à 10 h 15 pour les 7-13 ans

Salon des artisans de Notre-Dame-des-Pins

Le but de l’évènement est de permettre aux artisans et à la population de se rencontrer. De plus, l’achat local est de plus en plus encouragé et c’est une belle occasion de trouver des présents à offrir pour Noël.

Où: Centre communautaire de Notre-Dame-des-Pins

Quand: de 10 h à 16 h

Petit-déjeuner du Club des Lions

Un déjeuner au profit du Club des Lions de Saint-Frédéric. Billets en vente!

Où: Salle communautaire de Saint-Frédéric

Quand: de 8 h à 12 h

Inauguration du Salon des Génération

La Bibliothèque Liratout existe depuis plus de 40 ans et a maintenant un nouveau salon. Café, goûter et nombreux prix de présence.

Où: Bibliothèque Liratout, Saint-Bernard

Quand: à 13 h