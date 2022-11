Condors hockey: deux bonnes performances sur la route

Vendredi soir, les Condors du Cégep Beauce-Appalaches rendaient visite aux meneurs du classement du général, le Titan de Princeville qui ont été opportunistes pour résister à la remonter et l’emporter 6 à 5. Dimanche, c’était dans le fameux Colisée de Laval que les Condors allaient disputer la victoire au VC Laval. Cette fois-ci, les visiteurs ont complété la remontée pour se sauver avec la victoire 8 à 6.

C’est le vétéran William Gagné qui était d’office pour affronter l’équipe classée 9e au Canada, le Titan de Princeville, pendant que son coéquipier, Jérémy Louchard a été rappelé par les Tigres de Victoriaville de la LHJMQ.

Le prolifique marqueur, Charles-Étienne Hébert, s’est fait oublier seul dans l’enclave pour recevoir la passe parfaite de William Lepage. Hébert inscrit son 13e de la saison avec un puissant tir des poignets qui n’a laissé aucune chance au gardien Frédéric Duteau. En milieu de période, il a fallu moins de deux minutes pour que le Titan prenne les devants grâce au meilleur marqueur du circuit Kigsby, Phillipe Lecours qui marque son 18e de la saison. Quelques instants plus tard, le jeune Tommy Montreuil qui a été prêté par les Tigres de Victoriaville a profité d’un bon chanceux pour inscrire son 1er en carrière dans la LHJAAAQ, ce qui donnait l’avance aux locaux 2 à 1. Le Titan a tiré 16 fois sur William Gagné tandis que les Condors ont lancé sur Frédéric Duteau 12 fois.

Le brio de William Gagné a donné une chance à son équipe de rester dans le match alors qu’il a effectué 20 arrêts sur 23 tirs en deuxième période seulement. Philippe Lecours en début et fin de période a complété son tour du chapeau tandis que son coéquipier Émile Gagné a profité d’un avantage numérique pour inscrire son 5e de la saison. Jérémy Roy (5e) et Alexandre Lamarre (12e) ont assuré la réplique dans cette période complètement électrisante qui s’est terminée au score de 5 à 3. Pour Alexandre Lamarre, il égalise un record d’équipe avec un 6e match consécutif avec au moins 1 but. Record partagé avec Samy Paré, Mikisiw Awashish et Charles-Édouard Drouin.

En troisième période, le 9e de la saison de Vincent Trudel a donné l’avance de 3 buts au Titan. Les Condors ont tout tenté pour créer l’égalité avec 20 tirs en 3e. Malgré qu’ils aient inscrit deux buts, ils ont vu le Titan remporter un deuxième match cette saison en autant d’affrontement. Émile Côté avec son 6e et Philip-Olivier Rochette s’est faufilé entre les défenseurs pour se présenter seul devant Duteau et le déjoue habillement. Ce but redonnait espoir aux hommes de Jonathan Ferland alors que le pointage était 6 à 5. Xavier Labbé a touché deux fois le poteau, mais le gardien Frédéric Duteau a résisté aux attaques des Condors pour garder l’avance d’un but et assurer la victoire.

William Gagné a reçu 45 tirs et a cédé 6 fois tandis que son vis-à-vis a accordé 5 buts sur 43 lancers.

Les Condors vont les revoir deux autres fois dans les prochaines semaines, le 18 novembre à Princeville et le 3 décembre à Saint-Georges.

Match contre Laval

Dimanche après-midi, c’est dans le mythique « House of Pain » de Laval que les Condors affrontaient le VC. Les vétérans William Lepage et Philip-Olivier Rochette ont profité chacun d’une descente à deux contre un pour déjouer le gardien William Nepveu et prendre les devants 2-0 après 5 minutes et quelques secondes de jeu. En milieu de période, Olivier Lambert avec son 10e réduisait l’écart, mais avant la fin de la période, William Lepage a profité d’un avantage numérique pour redonner deux buts d’avance avant de rentrer aux vestiaires.

La deuxième période a été catastrophique alors que le VC à dominé 16 à 8 au chapitre des tirs au but pour déjouer le gardien William Gagné à trois reprises. Le VC était en avance 4 à 3 à la fin de la 2e période, eux qui ont été opportunistes à plusieurs reprises.

Les Condors ont explosé avec 5 buts en 3e, dont 4 sans riposte pour se sauver avec une victoire de 8 à 6. William Lepage a réussi un tour du chapeau en plus d’ajouter une mention d’aide tandis que son compagnon de trio, Philip-Olivier Rochette récoltait 5 points (2b, 3p). Xavier Labbé (7e), Mathieu Martel (2e) et Mathieu Thibault (5e) ont été les autres marqueurs.

William Gagné remporte une 6e victoire cette saison grâce à 39 arrêts sur 45 tirs.

Les Condors vont recevoir la visite des Rangers de Montréal-Est le vendredi 11 novembre à 20 h et le dimanche 13 novembre, c’est l’Everest de la Côte-du-Sud qui seront les visiteurs dès 14 h 30 au Centre Sportif Lacroix-Dutil.

Texte: Pierre-Luc Siméon