Un lancement d'album aux couleurs de Chloé Doyon

C’est dans une salle comble au District Saint-Joseph à Québec, vendredi, que la Georgienne et chanteuse, Chloé Doyon, a fait le lancement de son tout premier album avec une énergie folle et avec une grande présence sur scène. Un lancement à son image.

Dès les premières notes de musique, la jeune femme s’est enflammée en dansant tout en prenant contact avec le public. Chose certaine, l’artiste présente un son bien distinctif avec ce mélange de musique pop et d’électro. D’ailleurs, elle était accompagnée de DJ UNPIER, qui a mis en valeur la voix de la chanteuse.

Elle nous a présenté les onze chansons qui font partie de son album 11 : 11 . Bien que la scène était petite, cela n’a pas empêché Chloé de faire bouger les gens dans le resto-bar et à elle seule a su faire « lever le party ».

Mentionnons le côté théâtral de l’auteure-compositrice-interprète, qui est revenue sur scène pour une dernière prestation avec son titre M’en aller et qui a fait la surprise de s’installer sur un vélo stationnaire comme dans son clip vidéo qui est sorti il y a sept mois.

La foule l’a chaudement applaudie avant son départ et a scandé son nom jusqu’à sa sortie.

Rencontre avec l'artiste

Notre journaliste qui était sur place est allée la rejoindre dans sa loge à sa rencontre. C’est bien la Chloé Doyon vue sur scène qui l’a accueillie avec un grand sourire.

Elle nous explique que l’endroit pour son lancement n’a pas été fait par hasard. En effet, beaucoup de membres de sa famille et amis de la Beauce sont venus la soutenir et l’acclamer. « C’est la ville où j’ai étudié en musique et que j’ai vraiment commencé à composer des chansons quand j’étais au Campus de Notre-Dame-Foy. Et ici, au District Saint-Joseph j’ai ouvert le restaurant en tant que serveuse. Je connaissais la place, c’est familier pour moi, c’était normal de venir ici pour faire mon lancement », ajoute-t-elle.

Chloé avait sorti un EP auparavant, mais malheureusement la pandémie l’avait empêché de le dévoiler en personne devant un public. C’est pourquoi ce lancement était encore plus important pour elle, indique-t-elle.

Ce projet représente près d’un an et demi à deux ans de collaboration avec d’autres artistes. Son album est composé de plusieurs chansons coécrites en plus des siennes, mais elle considère que c’est tout d’abord un « travail d’équipe ».

Les gens qui désirent découvrir sa musique peuvent commander l'album en passant directement par le site internet de Chloé.

Pour le moment, il n’est pas encore prévu de tournée, mais elle ne cache pas son désir d’en faire une. « C’est sûr que j’aimerais vraiment ça faire plus de spectacles, des festivals pour présenter vraiment mes chansons, car c’est un nouveau projet. »

Bien entendu, la Beauce serait un « passage obligé » pour la chanteuse qui garde précieusement sa région natale dans son cœur : « je m’en viens la Beauce. Je vous aime, j’ai fait une chanson pour vous. Ça va toujours rester ma ville natale, ma ville préférée », a conclu Chloé.