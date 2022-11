Pan!: le tout premier roman de Rachel Bouchard

L'amour sur Internet: peut-on se fier à la personne de l'autre côté de l'écran? C'est essentiellement autour de ce questionnement que tourne l'histoire du tout premier roman de l'auteure Rachel Bouchard intitulé Pan!

« Je dirais que l'amour est la valeur maîtresse du roman, l'amour et apprendre à s'écouter et à se choisir en tant qu'individu, en fonction de ce qui nous fait sentir bien et heureux, nonobstant les normes dites socialement acceptables », signale la native de Montréal qui habite à Saint-Georges-de-Beauce depuis maintenant une quinzaine d'années. Elle y est déménagée par amour, ayant rencontré son conjoint sur Internet il y a 18 ans.

C'est donc tout naturellement vers cette trame que son instinct créatif s'est tourné pour construire l'histoire de son premier bouquin.

Depuis qu'elle est petite, elle rêve d'écrire un roman. Entre son travail à temps plein, ses divers contrats et ses mille et un projets, c'est la pandémie qui lui aura enfin donné l'occasion et le temps nécessaire à la réalisation de ce rêve. De nature timide et réservée, les mots ont toujours été son exutoire de prédilection, avoue-t-elle.

Publié aux Éditions de l'Apothéose, Pan! sera disponible en librairie à compter de décembre ainsi que sur les sites des Libraires.ca et sur Distribulivre.com.