Marché public de Noël à l’Oiseau Bleu

La Troupe des Apartés de l’école de théâtre Carosol & Marie-Esther présente le 3 décembre une comédie de Claude Meunier et Louis Saia : Appelez-moi Stéphane! Les six comédiens seront sur scène dès 20 h au théâtre de l’Hôtel de Ville à Saint-Joseph. On retrouve dans cette pièce plusieurs personnages et situations loufoques qui ont inspiré Meunier ...