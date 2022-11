Une nouvelle pièce de théâtre de la Troupe des Apartés

La Troupe des Apartés de l’école de théâtre Carosol & Marie-Esther présente le 3 décembre une comédie de Claude Meunier et Louis Saia : Appelez-moi Stéphane!

Les six comédiens seront sur scène dès 20 h au théâtre de l’Hôtel de Ville à Saint-Joseph. On retrouve dans cette pièce plusieurs personnages et situations loufoques qui ont inspiré Meunier et ses célèbres personnages de La Petite Vie.

Marie-Esther Poulin, propriétaire de l’école et professeur de théâtre, se dit : « très fière de ma 5e cohorte d’adultes qui, en seulement 10 semaines de cours, a réussi à relever brillamment le défi de monter cette célèbre comédie dans une adaptation libre pour mes talentueux comédiens ». D’ailleurs, la Joseloise Gaétane Roy y joue et elle en est à sa 5e année avec la troupe.

L’histoire se passe dans une salle de théâtre : Stéphane, professeur de théâtre excentrique aux méthodes douteuses, tente de mettre en scène une pièce de théâtre avec ses nouveaux élèves plus ou moins talentueux... Réussiront-ils à vaincre leur timidité et à présenter leur pièce de théâtre sans trop de maladresse? Chose certaine : leur prestation déjantée provoquera des éclats de rire au plus grand plaisir des spectateurs!

Pour information ou réservation : visitez la page Facebook de l’École de Théâtre Carosol & Marie-Esther ou communiquez avec Mme Poulin au 418-230-6036 ou à l’adresse courriel à [email protected]