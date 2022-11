Exposition de 10 nouveaux tableaux du peintre Gérald Gosselin

La Salle Desjardins de la bibliothèque Madeleine-Doyon de Beauceville accueille pour les mois de novembre et décembre l’exposition de l’artiste régional Gérald Gosselin, qui présente une nouvelle série de 10 tableaux à l’huile.

« Quand les gens voient mes tableaux, ils me disent qu’Ils sont beaux, qu’ils sont grands et colorés, mais personne ne me demande ce que je veux transmettre par mes œuvres ni quels types de message je souhaite livrer. Après vingt-cinq ans de recherches sur Dieu, j’exprime dans mes tableaux ce que j’ai découvert sur Lui. Chacun de mes tableaux montre le Dieu qui constitue ma recherche picturale », explique l’artiste sur son exposition.

Les oeuvres peuvent être admirées sur les heures d’ouverture de la bibliothèque.