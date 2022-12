Une invitation d'Angelik Gagné à son spectacle-bénéfice

Dans le cadre de son projet personnel de secondaire 5 au Programme d'éducation internationale, l'étudiante Angelik Gagné organise un spectacle-bénéfice ce vendredi 9 décembre à l'auditorium de la polyvalente Saint-François de Beauceville.

Tous les fonds récoltés seront entièrement versés pour venir en aide à une famille de Saint-Théophile « et leur apporter un peu de joie » à la suite du décès de leur bébé de six mois, Jackson, qui était atteint du syndrome de Zellweger, une maladie dégénérative présente chez seulement une quinzaine de personnes au Canada.

L'étudiante de 16 ans, qui est une grande passionnée de musique, mènera le bal avec son violon et ses chants et sera supportée par plusieurs artistes de la région qui se produiront avec elle, dont des prestations de danse et autres numéros de variétés.

Le coût du billet d'entrée est de seulement 5 $ alors que le spectacle est gratuit pour les enfants de 11 ans et moins. On peut réserver à l'adresse courriel [email protected] mais cela n'est pas obligatoire puisqu'il sera possible de se procéder un billet le soir même à la porte.

Le spectacle-bénéfice prend son envol à compter de 19 h.