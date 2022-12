Concert de Noël en l'église de Sainte-Hénédine

Le concert Les beaux Noëls anciens sera présenté à l’église de Sainte-Hénédine le dimanche 18 décembre à 14 h.

L'événement en sera à sa troisième représentation puisqu'il a été a été présenté à l’église de Saint-Michel et celle de Charny.

Les invités seront Guy Bélanger, ténor et directeur musical, un chœur formé par les anciens du Chœur de Québec jumelés à d’autres choristes de la région et la soprano Rachelle Thibodeau, soliste et organisatrice de ces moments musicaux.

Pour informations et réservations, composez le (418) 935-7116 ou encore le (418) 387-5467 (presbytère de Sainte-Marie).