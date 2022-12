Une réussite pour la campagne d'Artistes et Artisans de Beauce

La campagne de financement d’Artistes et Artisans de Beauce leur a permis de dépasser leur objectif en récoltant 11 735 $ en 56 jours.

Mentionnons qu’au départ il était prévu d’amasser 10 000 $. Claude Provost, vice-président senior à la culture et développement organisationnel chez Groupe Canam était le porte-parole de cette récolte. Cette campagne, dont le but était de pouvoir donner un petit coup de pouce afin de bonifier l’offre de services de l’organisme à la communauté, était en place jusqu’au 2 décembre dernier.

Dans les contreparties offertes, un volet corporatif était mis de l’avant afin de créer des ponts avec le milieu des affaires.

Plusieurs œuvres d’art d’artistes de la région étaient également offertes en échange de contributions dont sept d’entre elles ont conquis le cœur des donateurs. Évidemment, les gens pouvaient aussi faire des dons sans contrepartie.

« Que d’émotions vécues tout au long de cette campagne! Mais le résultat nous prouve que nous avions raison de croire en notre projet. C’est une belle réussite! Une belle collaboration de la population et de nouveaux partenaires pour nos événements. Que demander de plus? Un énorme merci à tous ceux et à toutes celles qui ont mis un peu d’eux-mêmes dans cette première campagne de sociofinancement d’Artistes et Artisans de Beauce », s’exprime Claude Gagné, président d’AAB.

Claude Provost, porte-parole de la campagne, se réjouit aussi des résultats obtenus : « Nous avons toutes les raisons de nous réjouir et d’être fiers du résultat de cette campagne de financement. Merci à Artiste et Artisans de Beauce pour son leadership dans le domaine de la culture et surtout, un grand merci à tous ceux et celles qui ont contribué à la campagne et à son rayonnement! », a-t-il affirmé.

Ces nouveaux services comprennent notamment le développement d’espaces de diffusion en arts visuels, intérieurs et extérieurs, des formations de professionnalisation pour les artistes et les artisans, des ateliers créatifs grand public,ainsi qu’un service de référencement et d’organisation d’ateliers pour les entreprises et organismes des trois MRC qui composent la Beauce.